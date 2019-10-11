(CANLI) İzlanda - Fransa
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızla birlikte yer alan Fransa ve İzlanda, İzlanda'da karşı karşıya geliyor. Gruubun 7. hafta maçı itibariyle İzlanda'nın 12, Fransa'nın ise 15 puanı bulunuyor. Maviler'de Kylian Mbappe, Hugo Lloris ve Paul Pogba gibi isimler maç kadrosunda bulunmuyor.
EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızla birlikte aynı grupta bulunan iki takım İzlanda ve Fransa İzlanda'da karşılaşıyor.
Grupta, Türkiye ve Fransa 15'er, İzlanda ise 12 puanda...
Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetiyor.
Maç öncesi ısınma esnasında sakatlanan N'Golo Kante'nin yerine Moussa Sissoko maça ilk 11'de başlıyor.
İki takımın maç kadroları şu şekilde:
İzlanda:
Hannes Halldorsson - Victor Palsson - Kari Arnason - Ragnar Sigurdsson - Ari Skulason - Birkir Bjarnason - Arnor Traustason - Johann Gudmundsson - Runar Sigurjonsson - Gylfi Sigurdsson - Kolbeinn Sigthorsson
Yedekler:
Ögmundur Kristinsson - Ingvar Jonsson - Hjörtur Hermannsson - verrir Ingason - Jon Fjoluson - Birkir Saevarsson - Samuel Fridjonsson - Arnor Sigurdsson - Emil Hallfredsson - Jon Bödvarsson - Alfred Finnbogason - Vidar Kjartansson
Fransa:
Steve Mandanda - Lucas Digne - Raphael Varane - Benjamin Pavard - Clement Lenglet - Blaise Matuidi - Corentin Tolisso - N'Golo Kante - Olivier Giroud - Kingsley Coman - Antoine Griezmann
Yedekler:
Alphonse Areola - Mike Maignan - Kurt Zouma - Lucas Hernandez - Presnel Kimpembe - Djibril Sidibe - Tanguy Ndombele - Moussa Sissoko - Thomas Lemar - Wissam Ben Yedder - Alassane Plea - Jonathan Ikone