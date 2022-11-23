CANLI | İsviçre-Kamerun

2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşıyor. İsviçre'de Galatasaraylı Haris Seferovic ile Kamerun'da Beşiktaşlı Georges-Kevin N'Koudou'da yedek kulübesinde yer alıyor. Aboubakar da yedekler arasında...

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. İsviçre, daha önce kupada rakip olduğu tek Afrika temsilcisi olan Togo'yu 2006'da 2-0'la geçmeyi başarmıştı.

İsviçre-Kamerun 11'ler:

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo.

Kamerun: Onana, Collins Fai, Castelletto, Nkolou, Tolo, Anguissa, Hongla, Oum Gouet, Mbeumo, Choupo-Moting, Toko-Ekambi.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

10. dakikada savunma arkasına sarkan Choupo-Moting'in dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleci Sommer'den döndü. Dönen topu Ekambi tamamlamak istedi, ancak top üstten auta gitti.

İsviçre Dünya Kupası'na abone

Üst üste 5., toplamda 12. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Murat Yakın'lı Avrupa temsilcisi, 3 puanla başlamayı hedefliyor. Dünya Kupası'na 8. kez mücadele edecek olan Rigobert Song yönetimindeki Kamerun ise maçın favorisi olan rakibine çelme takmayı hedefliyor. Gruptaki diğer maçta ise Brezilya ile Sırbistan, Lusail Stadı'nda puan mücadelesi verecek.

İsviçre-Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Janoub Stadı'nda oynanan İsviçre-Kamerun maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. 13.00'te başlayan ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönettiği 90 dakikanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde...