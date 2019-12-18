(CANLI) İstanbulspor - Fenerbahçe
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanında... 54. dakikada Zanka'nın attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İstanbulspor - Fenerbahçe mücadelesinin detayları fanatik.com.tr'de...
Bu sezon yoluna çift kulvarda devam eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçında İstanbulspor deplasmanında...
İlk maçı farklı kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal bu karşılaşmada as oyuncularını dinlendiriyor.
İki takımın maç kadroları şu şekilde:
İstanbulspor:
Umut Kaya - Wellington Nascimento - Yavuzhan Keleşoğlu - Berkay Görmez - Mehmet Yeşil - Süleyman Selak - Oğuzhan Akgün - Zafer Şensoy - Kağan Miray Bağış - Muhammed Demirci - Allahyar Sayyadmanesh
Yedekler:
Yusuf Aklan - Muhammet Şahin - Ali Aytemur - Tuncer Duhan Aksu - Berk Ali Nizam - Aldin Cajic - Papa Diouf - Muhammed Enes Durmuş - Mustafa Sol
Fenerbahçe:
Harun Tekin - Adil Rami - Tolga Ciğerci - Mathias Zanka - Murat Sağlam - Ferdi Kadıoğlu - Jailson - Tolgay Arslan - Alper Potuk - Deniz Türüç - Mevlüt Erdinç
Yedekler:
Altay Bayındır - Mauricio Isla - Nabil Dirar - Serdar Aziz - Luiz Gustavo - Vedat Muriqi