CANLI I Fenerbahçe - Konyaspor

Süper Lig 2020-2021 sezonu sekizinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fenerbahçe 7 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 17 puanla Süper Lig'de 1. sırada yer alıyor. Konuk İttifak Holding Konyaspor ise 1 galibiyet, 3 beraberlik sonucu elde ettiği 6 puanla bu maç öncesinde Süper Lig'de 16. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de maç kaybetmedi. Ev sahibi Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sakatlığı bulunan Jose Ernesto Sosa ve kırmızı kart cezası bulunan Sinan Gümüş bu karşılaşmada kadroda yer almıyor. Konuk İttifak Holding Konyaspor cephesinde ise Marin Anicic, Ahmet Çalık, Amir Hadziahmetovic, Uğur Demirok, Ömer ali Şahiner, Volkan Fındıklı ve Musa Çağıran zorlu Fenerbahçe deplasmanında kadroda yer almıyor.

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İki takımın maç kadroları:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Serdar Aziz - Gökhan Gönül - Marcel Tisserand - Caner Erkin - Dimitris Pelkas - Mame Thiam - Enner Valencia - Ozan Tufan - Luiz Gustavo - Mbwana Samatta

Yedekler:

Harun Tekin - Sadık Çiftpınar - Filip Novak - Mauricio Lemos - Nazım Sangare - Diego Perotti - Mert Hakan Yandaş - Ferdi Kadıoğlu - Papiss Cisse - Kemal Ademi

Konyaspor:

Ibrahim Sehic - Abdülkerim Bardakçı - Adil Demirbağ - Nejc Skubic - Guilherme Sitya - Marko Jevtovic - Deni Milosevic - Farouk Miya - Oğuz Kağan Güçtekin - Sokol Cikalleshi - Artem Kravets

Yedekler:

Ozan Can Oruç - Eray Birniçan - Alper Uludağ - Levan Shengelia - Paolo Hurtado - Ali Karakaya - Şener Kaya - Emre Pehlivan - Erdon Daci



