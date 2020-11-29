CANLI | Hollanda - Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, grupta oynadığı ilk 3 maç sonunda henüz galibiyet ile tanışamadı. Favorisi olduğu grupta oldukça sıkıntılı bir görüntü sergileyen Milliler, Hollanda karşısında kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Fikstürde deplasman maçı olarak yer alsa da Türkiye, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Hollanda'yı konuk ediyor.

Maç başladı.

Karşılaşmada ilk 7:16'lık bölüm 5-5 eşitlikle geçildi. Larkin'in devreye girdiği Milli Takımımız, 5:50'de skoru 5-11'e getirdi. 3:38 kala ise Milli Takımımız, Göksenin Köksal ve Alperen Şengün'ün isabetleri ile skoru 8-16 yaptı. Hollanda, karşılaşmada yine ritmini yakalayarak 2:22 kala skoru Hammink'in üçlüğü ile skoru 13-16 yaptı. Sonrasında yine oyuna giren Shane Larkin, Milli Takımımızın farkı açmasını sağladı. Bir üç sayılık basket, bir asist ile 1:17 kala skoru 13-21'e getirdi. Kalan bölümde Alperen ile de etkili olan Milliler, ilk çeyreği 14-24 önde tamamladı.

İLK ÇEYREK SONUCU: Hollanda 14-24 Türkiye

İkinci çeyreğin ilk bölümünde etkili olan Hollanda, Yannick Franke ve Schaftenaar'ın sayılarıyla 7:17 kala skoru 22-26'ya getirdi. Hollanda, 4:28 kala da Kloof'un basketiyle 35-33'lük üstünlüğü yakaladı. Milli Takımımız, 3:49 kala Berkan Durmaz'ın basketiyle yeniden 35-37 ile öne geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Milliler, ilk yarıyı 37-41 ile önde tamamladı.

İLK YARI SONUCU: Hollanda 37-41 Türkiye

İlk yarıda Shane Larkin; 15 sayı, 4 asist ile oynadı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: Hollanda 55-55 Türkiye

Milliler ilk galibiyetini arıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Hırvatistan ile birlikte favori gösterildiği grupta oynadığı ilk 3 maç sonunda galibiyet alamamış durumda. Son olarak eksik Hırvatistan kadrosuna karşı EuroLeague oyuncularımız ve devşirme statüsünde Shane Larkin'in de yer aldığı maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nda 79-62'lik bir yenilgi aldık. Milliler, gruptaki ilk iki maçında da Hollanda ve İsveç'e kaybetmişti.

Hollanda'dan kritik galibiyet

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçlara 1 galibiyet ile gelen Hollanda, aynı durumdaki İsveç ile karşı karşıya gelmişti. Çok kritik bir maç sonunda rakibini 78-76 mağlup eden Hollanda, grupta 3'te 2 yapmayı başardı.

İlk maçta kazanan Hollanda olmuştu

Milli Takımımız, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı konuk etmişti. Milliler, Ankara'da oynanan maçı sürpriz bir şekilde 65-72'lik skorla kaybetmişti.