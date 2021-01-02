CANLI | Hatayspor - Konyaspor

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Hatayspor, 16. hafta maçında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'u konuk ediyor. Antalyaspor'u 6-0 yenerek dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Hatayspor, Ömer Erdoğan yönetiminde Konyaspor'u da yenerek yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Konyaspor ise zorlu deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

HATAYSPOR - KONYASPOR CANLI TAKİP

Maç başladı.

25. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Traore’nin pasında Boupendza, ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert vurdu, kaleci Sehic son anda kornere çeldi.

27. dakikada sağdan Hatayspor atağında Boupendza’nın pasında topla buluşan Ruben Riberio’nun şutu az farkla auta gitti.

GOL | 33. dakikada Konyaspor'da Guilherme, sol kanattan ortasını yaparken ceza sahasındaki Kravets'i aşan top sağ kanattan destek veren Skubic'e gitti. Skubic'in bu kez ceza sahası içine kafayla çevirdiği topta Artem Kravets, altı pas içinde yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 0-1.

GOL | 43. dakikada Hatayspor'da Aabid'in ortasını savunma uzaklaştırmak isteken ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan son haftaların formda ismi Boupendza, sol ayağıyla uzak köşeye harika bir vuruş yaparak takımına eşitliği getirdi: 1-1.

Hatayspor - Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

GOL | 68. dakikada Hatayspor'da Diouf'un kafa vuruşu sonrası Konyaspor kalecisi Sehic ve savunma arasındaki anlaşmazlık sonrası topu önünde bulan Boupendza, takımını öne geçiren isim oldu: 2-1.

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Hatayspor - Konyaspor ilk 11'ler

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeior Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Erdon Daci, Cikalleshi, Kravets

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Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada bulunuyor.

Geçen hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yenen bordo-beyazlılar, sahasında da 3 puan alan taraf olmak istiyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek.