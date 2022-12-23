CANLI | Hatayspor - Giresunspor

Hatayspor, Süper Lig 'in 15. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. Ankaragücü mağlubiyetinin ardından Başakşehir'den 1 puan kapan, İstanbulspor'u deplasmanda tek golle geçen Volkan Demirel'li Akdeniz ekibi, 14 puanla 14. basamakta haftaya girdi. Bordo Beyazlılar, evinde kazanıp üst sıralara doğru adım atmak istiyor. 8 maçlık galibiyet hasretine İstanbulspor karşısında son vermesinin ardından Fenerbahçe 'yi deplasmanda geçerek seri yakalayan Hakan Keleş'li Çotanaklar ise 15 puanla 12. basamakta bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, zorlu deplasmanda 3'te 3 peşinde olacak.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

3. dakika | Ze Luis'in pasında Ruben Ribeiro vuruşu yaptı. Top farklı şekilde dışarı çıkıyor.

4. dakika | Giresunspor gole yaklaştı. Bajic'in kafa vuruşunda savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

16. dakika | Ribeiro'nun pasında El-Kaabi vuruşu yaptı. Kaleci topu kornere çeliyor.

17. dakika | Vranjes ceza sahası içerisinde korner sonrası topla buluştu ve ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

21. dakika | Giresunspor tehlikeli geldi. Kuwas'ın vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topun kontrolünü sağladı.

28. dakika | Hatayspor gole çok yaklaştı. Saba Lobjanidze ceza sahası içinde vuruşunu yaptı. Top kaleci Onurcan Piri de kaldı.

37. dakika | Giresunspor çok etkili geldi. Serginho'nun pasında İspanyol oyuncu Borja Sainz'ın sert vuruşu az farkla dışarı gitti.

39. dakika | Bir kez daha etkili geldi Giresunspor. Campuzano'nun plasesinde topu kornere çelen isim Erce Kardeşler oldu.

40. dakika | İnanılmaz bir gol kaçtı. Alper Uludağ'ın vuruşu direkten döndü.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi...

Hatayspor-Giresunspor 11'ler:

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Samuel, Musa, Onur, Riberio, Saba, Ayoub, Ze Luis

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Kadir, Görkem, Alper, Campuzano, Mejia, Kuwas, Serginho, Sainz, Bajic

Hatayspor-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor-Giresunspor maçını Mete Kalkavan yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.



