CANLI | Hatayspor - Fatih Karagümrük

Atakaş Hatayspor, Süper Lig ’in 12. haftasında evinde Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Ligde bir maçı eksik olan ve bir haftayı bay geçen Atakaş Hatayspor, yaptığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Atakaş Hatayspor, 15 puan ve averajla 11. sırada yer alıyor. Süper Lig’de 17 puanı bulunan ve 6. sırada olan Fatih Karagümrük ise oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

MAÇ BAŞLADI

11. dakikada Hatayspor, Selim Ilgaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.





Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Akintola, Diouf

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Roco, Balkovec, Sabo, Biglia, Ndiaye, Jimmy Durmaz, Ndao, Sobiech

Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...