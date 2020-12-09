CANLI | Hatayspor - Erzurumspor

Süper Lig’de Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor. Bordo-Beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2’sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı.





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Hatayspor - Erzurumspor ilk 11'leri...

Hatayspor: Munir, Popov, Pablo Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Akintole, Diouf

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk, Mina, Hasan, Kaan, İbrahim, Obertan, Osman, Rashad Muhammed, Novikovas, Gomes





MAÇ BAŞLADI

5.dakikada sol kanattan Novikovas rakibin geçip yerden ortaladı uygun durumda Rashad Muhammed vurmak istedi ancak ıska geçince pozisyondan sonuç gelmedi

10.dakikada sol kanattan korneri Traore kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

İLK TEHLİKE HATAYSPOR! 14.dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun durumda kafayı Mame Diouf vurdu kaleci Farnolle topu iyi takip etti







