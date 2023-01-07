CANLI | Hatayspor - Antalyaspor

Süper Lig 'de son 3 maçını kazanamayan ve ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Hatayspor, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor’u bugün saat 16.00’da konuk edecek. Kırmızı- Beyazlılar ligde 3 haftadır kaybederken, artık çıkışa geçmek amacında.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

3. dakika | Antalyaspor gol aradı. Fernando'nun vuruşunda Erce Kardeşler kurtarışı yaptı ve gole izin vermedi.

15. dakika | Saba Lobjanidze ceza sahasına girerken çok sert vurdu. Kaleci Alperen kornere çeldi.

16. dakika | Hatayspor korneri kullandı kafalardan seken topa Vranjes dokundu ancak etkisiz vuruş kaleci Alperen'de kaldı.

34. dakika | Antalyaspor etkili geldi. Ceza sahası içinde Luiz Adriano vurdu savunmaya yardıma gelen Bertuğ Yıldırım çıkardı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51. dakika | Bertuğ ceza sahası içinde çok sert vurdu. Kaleci Alperen kurtardı. Hatayspor gole çok ama çok yaklaştı.

58. dakika | Ruben Ribeiro'nun pasında El Kaabi müsait pozisyonda dışarı attı. Hatayspor çok net gol pozisyonundan yararlanamadı.

Hatayspor - Antalyaspor 11'ler

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Mehdi, Ruben, Saba, El Kaabi, Bertuğ

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Fernando, Fredy, Güray, Ufuk, Adriano, Wright

Hatayspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de... İki takım arasındaki maçı Yasin Kol yönetiyor.

Antalyaspor’da Luyindama ve Ghacha’nın sakatlıkları sürüyor. Hatayspor’da ise Kevin Soni ve Burak Öksüz bugün forma giyemeyecek.