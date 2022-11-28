CANLI | Güney Kore - Gana (Dünya Kupası H Grubu maçı)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda fırtına devam ediyor... Bir tarafta Asya'nın güçlü ekiplerinden Güney Kore, diğer tarafta Afrika'nın yıldızlarına sahip olan Gana... İki takım da G Grubu'nda sürpriz peşinde.

Uzakdoğu temsilcisi ilk maçında güçlü rakiplerinden Uruguay'la golsüz berabere kalarak puan çıkarmasını bildi. Gana ise Portekiz karşısında çok mücadele etse de 3-2'lik mağlubiyetten kurtulamadı. İki ülke de iddialarını sürdürmek için zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlar almanın hedefinde.





CANLI ANLATIM

Maç başladı.

18. dakikada köşe vuruşunda topun başına geçen Son'un sert bir şekilde ön direğe gönderdiği top savunmadan sekerek kornere gitti. Güney Koreli oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi, ancak hakem oyunu devam ettirdi.

24. dakikada Jordan Ayew'in serbest vuruştan ceza sahasına gönderdiği top Güney Kore savunmasından sekerek Salisu'nun önünde kaldı. Salisu'nun yaptığı vuruşta top filelere gönderdi.





33. dakikada sol kanatta topla buluşan Jorfan Ayew'in ceza sahasına gönderdiği topu Kudus kafayla filelere gönderdi.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52. dakikada Güney Kore'de Cho'nun kafa vuruşunda kaleci Zigi muhteşem bir refleksle topu köşeden çıkardı.

58. dakikada Lamptey'e baskı yaparak topu kapan Lee Kang-In'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Cho filelere gönderdi.





61. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Kim Jin-Su'nun ceza sahasına ortaladığı topu Cho kafayla filelere gönderdi. Skora denge geldi.

69. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mohamed Kudus'un yerden yaptığı vuruşta top filere gitti.





Güney Kore-Gana 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak?

Education City Stadyumu'nda oynan Güney Kore-Gana maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

Güney Kore-Gana 11'leri:

Güney Kore: Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Jung, Hwang, Son, Cho, Kwon, Jeong.

Gana: Ati Zigi, Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah, Partey, Abdul Samed, Kudus, Andre Ayew, Inaki Williams, Jordan Ayew.



