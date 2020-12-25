CANLI | Göztepe - Fatih Karagümrük

Süper Lig'de son 3 maçını kaybeden Göztepe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İlhan Palut'un öğrencileri deplasmanda kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Son maçında Galatasaray'ı mağlup eden Fatih Karagümrük ise deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI TAKİP

Maç başladı.

GOL | 11. dakikada Göztepe'de Mossoro, oyunun yönünü sağ kanada çevirdi. Murat Paluli'nin ortasında Karagümrük savunmasının yaptığı hata sonucunda topu önünde bulan Cherif Ndiaye, altı pas üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

14. dakikada Karagümrük'te Biglia'nın kullandığı serbest vuruşta Fatih topu indirdi. Altı pas üzerinde Mevlüt'ün vuruşunu kaleci Megyeri çizgide çıkarsa da dönen topta Badou Ndiaye, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonucunda pozisyonun başında Fatih'in ofsayt olduğu tespit edildi ve gol iptal oldu.

23. dakikada sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Alparslan Erdem’in şutunu savunma uzaklaştırdı.

32. dakikada Berkan Emir’in kullandığı kornerde Atınç Nukan ceza sahası içinde kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

33. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ramazan Civelek’in şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

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Göztepe - Fatih Karagümrük ilk 11'ler

Göztepe: Megyeri, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Mossoro, Halil, Cherif, Napoleoni

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Ndao, Jimmy Durmaz, Aatif, Mevlüt

Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 3 maçını kaybeden Göztepe bu müsabakalarda Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Ligde 18 puan ve averajla 11. sırada bulunan Göztepe'nin rakibi Fatih Karagümrük de 20 puan ve averajla 7. basamakta yer alıyor. Bu sezon henüz dış sahada kazanamayan 3 ekipten biri olan Fatih Karagümrük, 6 dış saha maçında 3 puan alabildi. Alpaslan Öztürk'ün sakatlığının bulunduğu Göztepe'de Guilherme'nin de maç kadrosunda yer almaması bekleniyor.

Süper Lig'de 11. randevu

Süper Lig'de en son 1962-1963 sezonunda karşılaşan iki ekibin yaptığı 10 karşılaşmada Göztepe'nin 2, Fatih Karagümrük'ün 5 galibiyeti bulunurken, 3 müsabaka da berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Göztepe 7, Fatih Karagümrük ise 12 gol kaydetti.