CANLI - Göztepe - Alanyaspor

5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Göztepe, sezonun flaş takımı lider Aytemiz Alanyaspor’u erteleme sınavında konuk ediyor. Yalçın’ın cezalı duruma düştüğü Sarı-Kırmızılılar’da Gassama’nın sakatlığı sürüyor. Son haftalarda koronavirüs vakalarıyla boğuşan Göz-Göz’de maç öncesi yeni pozitif sonuca rastlanmadı. Takımda Atınç’la birlikte toplam 4 ismin karantina süreçleri devam ediyor. Alanyaspor’da ise kaptan Efecan Karaca halen karantina altında. Moubandje sakat. Hoca Çağdaş Atan ise cezalı.

Göztepe ve Alanyasporlu futbolcular mücadele öncesi PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık olaylarını protesto etti.

CANLI ANLATIM

Maç başladı...

9. dakikada Alanyaspor Babacar ile etkili geldi. Golcü futbolcunun ceza sahasından yaptığı vuruş az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Soner'in vuruşunda 17 yaşındaki Ahmet Gülay topu çizgiden çıkardı.

44. dakikada Alanyaspor'da sarı kart gören Salih Uçan, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi...

48. dakikada Guilherme'nin muhteşem vuruşunda Alanyaspor kalecisi Marafona golü önledi.

50. dakikada Babacar frikik ile gole çok yaklaştı. İrfancan gole izin vermedi. Dönen topa Berkan Kutlu vurdu İrfancan kornere çeldi.

Göztepe - Alanyaspor 11'ler...

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Mihojevic, Berkan, Kubilay, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ndiaye.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Ahmet, Siopis, Salih, Berkan, Bakasetas, Bareiro, Babacar.

GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Göztepe - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...







