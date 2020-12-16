CANLI | Genoa - Milan

Serie A'da namağlup lider konumda bulunan Milan, 12.hafta maçında Genoa ile deplasmanda karşılaşıyor. Bu sezon oynadığı 11 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alan ve yenilgi yaşamayan Milan, son yılların en başarılı sezonuna ulaştı

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçı kazanıp deplasmandaki kusursuz serisini sürdürme peşinde olan Milan'da Zlatan Ibrahimovic kadroda yok

Genoa: Perin, Goldaniga, Masiello, Bani, Ghiglione, Pellegrini, Shomurodov, Sturaro, Lerager, Pjaca, Destro

Milan 11: Donnarumma, Romagnoli, Kalulu, Calabria, Dalot, Kessie, Tonali, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic, Leao