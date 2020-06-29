(CANLI) Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Süper Lig 'de son haftalarda aldığı flaş skorlarla küme düşme potasından iyice uzaklaşan kasımpaşa, yine bu bölgenin içinde olmak istemeyen Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor. Ankara ekibi geçen hafta Kayseri deplasmanından 2-0 mağlup ayrılmış, Kasımpaşa ise Fenerbahçe karşısında 2-0'lık galibiyetle 3 puana ulaşmıştı. Bu önemli maçın detaylar fanatik.com.tr'de...

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İki takımın maç kadroları:

Gençlerbirliği:

Kristoffer Nordfeldt - Halil İbrahim Pehlivan - Erdem Özgenç - Flavio Ramos - Zargo Toure - Fabricio Baiano - Daniel Candeias - Floyd Ayite - Giovanni Sio - Stephane Sessegnon - Bogdan Stancu

Yedekler:

Ertaç Özbir - Pierre-Yves Polomat - Ahmet Oğuz - Berat Özdemir - Rahmetullah Berişbek - Mats Seuntjens - Soner Dikmen - Yasin Pehlivan - Sefa Yılmaz - İlker Karakaş

Kasımpaşa:

Ramazan Köse - Florent Hadergjonaj - Oussama Haddadi - Yassine Meriah - Jorge Fernandes - Aytaç Kara - David Pavelka - Haris Hajradinovic - Mame Thiam - Ricardo Quaresma - Bengali Koita

Yedekler:

Fatih Öztürk - Tomas Brecka - Doğucan Haspolat - Berk Çetin - Tarkan Serbest - Anıl Koç - Dieumerci Ndongala - İlhan Depe - Yusuf Erdoğan - Gerard Gohou