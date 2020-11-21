CANLI | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe Süper Lig'de 9. hafta maçında Eryaman Stadı’nda'da karşılaşıyor. Mert Norbre ile yollarını ayıran ev sahibi takım Mustafa Kaplan ile çıkacağı ilk maçı kazanmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe ise bir çok eksiğe rağmen deplasmanda galibiyet arıyor. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, milli takımlardan dönen Erol Bulut Ozan Tufan ve Caner Erkin'e 11'de şans vermedi. Novak sol bek, Lemos ise sağ bek olarak görev yapıyor.

Maç başladı...

7.dakikada Sosa'nın tehlikeli ortasında hareketlenen Fenerbahçeli olmayınca top Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'de kaldı.

GOOOOOOL | 14. dakikada Mert Hakan Yandaş ceza sahasından yaptığı muhteşem vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Mert Hakan bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

19.dakikada Gençlerbirliği Halil İbrahim ile gole yaklaştı. Hahil'in ceza sahası dışından sert şutu az farkla dışarıya çıktı.

20.dakikada köşe vuruşunda Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak top Pelkas'ın önünde kaldı. Yunan oyuncunun vuruşu dışarı gitti

Gençlerbirliği - Fenerbahçe 11'ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadı’nda oynanan ve saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Erol Bulut kadroda değişikliğe gitti!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği maçında çıkarttığı 11 ile ters köşe yaptı. Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı için Erol Bulut, ilk 11 kararını verirken Ozan Tufan ve Caner Erkin bu sezon ilk kez 11'in dışında kaldı.

Sarı lacivertli takımın golcü ismi Samatta da Ankara'da yedek kulübesinde kendisine yer buldu. Novak ve Papiss Cisse ise bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başlamış oldu.











