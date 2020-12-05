CANLI | Gençlerbirliği-Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor , Süper Lig 'de 11´inci haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Süper Lig’de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Akdeniz temsilcisi ise zirveden düşmemek için Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor.

Mücadele başladı

Mücadeleye baskılı başlayan taraf Alanyaspor oldu. Maçın 8. dakikasında Gençlerbirliği kalecisi başarılı kurtarış ile skordaki dengenin bozulmasına izin vermedi. Bakasetas ceza sahası dışından yerden direk dibine çok güzel bir vuruş yaptı. Nordfeldt son anda uzanıp topu kornere gönderdi.

13. dakikada öbu kez atağa kalkan taraf ev sahibi Gençlerbirliği oldu. Piris'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun sol çaprazdan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş yandan auta gitti. Bu pozisyon için ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

Gençlerbirliği'nden üst üste ataklar

Maçta dakikalar 21'i gösterdiğinde Gençlerbirliği'nde Johansson ceza sahası yayına doğru sokulurken Mustafa Pektemek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Gençlerbirliği tehlikeli bir noktadan duran top şansı yakaladı. Serbest vuruşu Candeias kullandı. Barajdan seken top taca çıktı. Bu atağın ardından Başkent ekibi bir kez daha tehlikeli geldi. Sağ kanattan arka direğe yapılan ortada Candeias gelişine bir vuruş yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

29. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha tehlikeli geldi. Stancu'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Candeias'ın uzak direğe doğru yaptığı vuruşta Marafona topu çeldi. Seken topa Johansson gelişine bir vole vurmak istedi.

Berat Özdemir'den güzel gol

GOL | Mücadelenin 41. dakikasında ev sahibi Gençlerbirliği, Berat Özdemir uzaktan sert şut ile Marafona'yı avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ceza sahası dışında, yayın biraz solunda topla buluşan Berat çok sert bir vuruş yaptı ve direk dibinden topu ağlara gönderdi.

VAR uyardı

45+2. dakikada ilginç anlar yaşandı. Fırat Aydınus, faul kararı vermişti. Alanyaspor frikik kullanacaktı. VAR, müdahalenin ceza sahası içinde olduğunu belirtti ve Fırat Aydınus'u izlemeye davet etti. Fırat Aydınus pozisyonu izledikten sonra faul yok dedi. Hakem atışıyla oyun başladı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın 2. yarısına atak başlayan taraf Alanyaspor oldu. 47. dakikada Salih, derin bir pasla Bareiro'yu ceza sahasında topla buluşturmak istedi. Arda çok kritik bir hamle ile topun Bareiro'ya ulaşmasına izin vermedi.

53. dakikada Gençlerbirliği, Alanyaspor yarı sahasında boş alanı buldu ancak uygun pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Polomat sol kanattan ceza sahasına dopru sokulup Sio'yu gördü. Sio'nun vuruşunda top Stancu'ya çarptı ve Rumen oyuncu ofsayt pozisyonunda yakalandı.

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Maçın 11'leri

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar