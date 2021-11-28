CANLI | Gaziantep -Konyaspor

4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 26 puanla 3. sırada yer alan Konyaspor , Süper Lig 'in 14. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Zirve hattında yer alan Yeşil Beyazlılar, deplasmanda 3 puanı kapıp çıkışını sürdürmek istiyor. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 15 puanla 14. sırada haftaya giren Gaziantep ekibi ise kötü gidişata evinde son vermeyi hedefliyor.

CANLI ANLATIM / MAÇ BAŞLADI

5. dakika | Djiloboji'nin hareketi sonrası Konyaspor penaltı kazandı... Ayrıca Djiloboji sarı kart gördü.

GOOOOL | 7. dakika Konyaspor Guilherme'nin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

10. dakika | Kitsiou'nun ortasında Muhammet Demir'in vuruşu direkten döndü. Gaziantep FK beraberlik golüne çok yaklaştı.

Gaziantep FK-Konyaspor muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Mendly, Ertuğrul, Doğan, Recep, Maxim, Muhammet, Dicko

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, M'Poku, Bytyqi, Cikalleshi

Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK-Konyaspor maçını Fırat Aydınus yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ev sahibinde Muhammet Demir, Merkel ve Börven, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler. Konuk takımın stoper hattını oluşturan Abdülkerim Bardakçı ile Ahmet Çalık ise kart cezaları nedeniyle zorlu deplasmanda olmayacaklar.