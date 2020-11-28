CANLI | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde son dönemin formda ekiplerinden Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında aldığı Galatasaray yenilgisi sonrası 8 haftadır kaybetmeyen Gaziantep FK, bu serisini sürdürmek isterken iç sahada 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Yeni Malatyaspor ise ilk deplasman galibiyetinin peşinde...

Maç başladı.

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Gaziantep FK - Yeni Malataspor ilk 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Maxim, Andre Sousa, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Kenan Özer

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Kubilay, Umut Bulut



