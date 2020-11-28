CANLI | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında aldığı Galatasaray yenilgisi sonrası 8 haftadır kaybetmeyen Gaziantep FK, bu serisini sürdürmek isterken iç sahada 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Yeni Malatyaspor ise ilk deplasman galibiyetinin peşinde... Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de... Maç başladı.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde son dönemin formda ekiplerinden Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında aldığı Galatasaray yenilgisi sonrası 8 haftadır kaybetmeyen Gaziantep FK, bu serisini sürdürmek isterken iç sahada 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Yeni Malatyaspor ise ilk deplasman galibiyetinin peşinde...
GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR CANLI TAKİP
Maç başladı.
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Gaziantep FK - Yeni Malataspor ilk 11'ler:
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Oğuz Ceylan, Maxim, Andre Sousa, Mirallas, Olkowski, Muhammet Demir, Kenan Özer
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Adem Büyük, Kubilay, Umut Bulut