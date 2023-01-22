CANLI | Gaziantep FK - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig 'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk maçında yönetim kurulu günler önce istifa eden Gaziantep FK sahasında Sivasspor 'u konuk ediyor.

İki takım da sekiz haftadır ligde üç puan hasreti çekiyor.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.

GOL | 17. dakikada Yatabare'nin attığı golle Sivasspor deplasmanda 1-0 öne geçti.

DİREKTEN DÖNDÜ | 24. dakikada Sivasspor'da ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ulvestad'ın şutunda top direkten döndü.

DİREKTEN DÖNDÜ | Sivasspor aynı dakika içinde ikinci kez direğe takıldı. Ceza sahasında topla buluşan Erdoğan'ın rakibinden sıyrılarak dar açıdan yaptığı vuruşta top bir kez daha direkten döndü.

34. dakikada Gradel'in derinlemesine pasına Yatabare hareketlendi, ancak kaleci Günay kalesinden çıkarak tehlikeyi uzaklkaştırdı.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Jevtovic, Halil İbrahim, Mustafa, Maxim, Merkel, Markovic, Figueiredo.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşma beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yunus Dursun.