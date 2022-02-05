CANLI | Gaziantep FK - Sivasspor

Gaziantep FK ile Sivasspor , Süper Lig 'in 24. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşıyor. İç sahada namağlup olan ve 32 puanla 10. sırada yer alan Erol Bulut'un ekibi, 3 puana uzanıp 2 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak istiyor. 3 maçtır kazanamayan ve 31 puanla 11. basamakta bulunan Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda ise sakatlıkları süren Hakan Arslan, Ahmet Oğuz, Fredrik Ulvestad ve Leke James, maç kadrosunda olmayacak isimler.

(CANLI ANLATIM)

Mücadele Mustafa Kürşad Filiz'in ilk düdüğü ile başladı...

GOOOL | 6. dakikada Gaziantep FK Djilobodji'nin attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

GOOOL | 12. dakikada Muhammed Demir harika bir kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Tecrübeli golcü bu sezonki 5. golünü kaydetti.

GOOOL | 29. dakikada Faycal Fajr'ın ortasında Goutas skoru 2-1 yaptı. Yunan futbolcu bu sezon ki 5. golünü attı.

GOOOL | 42. dakikada bir kez daha sahneye Djilobodji çıktı ve Gaziantep FK lehine farkı ikiye çıkarttı. Djilobodji aynı zamanda maçtaki ikinci golünü atmış oldu.

GOOOL | 45+2. dakikada ( İPTAL) Kitsou ceza sahası dışından bekletmeden vurdu. Ali Şaşal'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Skor 4-1 oldu. Ancak VAR müdahalesi sonrası gol iptal edildi...

İlk yarı 3-1 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK - Sivasspor 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Vetrih, Toşca, Djilobodji, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Maxim, Muhammet, Figueiredo.

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Kerem, Cofie, Fayçal, Erdoğan, Pedro, Yatabare.

Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK - Sivasspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...



