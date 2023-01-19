CANLI | Gaziantep FK - Konyaspor

Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile Arabam.com Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

(CANLI ANLATIM)

İki takım arasındaki mücadele başladı

16. dakikada Gaziantep FK'da Lazar Markovic'in attığı gol VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Gaziantep FK - Konyaspor 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Djilobodji, Tosca, Halil İbrahim, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo.

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Muric, Bruno, Endri, Soner, Konrad, Uche Ikpeazu.

Gaziantep FK - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'ndan saat 17.30'da başlayan mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK mücadelesi İlhan Palut'la yolların ayrılmasının ardından Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic'in ilk mücadelesi olacak.

Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan ve zor günler geçiren Gaziantep FK Erol Bulut yönetiminde mücadeleyi kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.