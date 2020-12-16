CANLI | Gaziantep FK - Kocaelispor

Sumudica yönetiminde 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'u konuk ediyor. Kırmızı Siyahlı ekip, çıkışını Kocaeli karşısında da sürdürüp tur biletini kapmak istiyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle yaklaşık 1 aydır maçları ertelenen Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde

Süper Lig 'de çıktığı 11 maçta 18 puan toplayan Gaziantep ekibi, 6. sırada yer alıyor. 3 maçı eksik olan Kocaliespor ise Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 17 puanla 9. basamakta bulunuyor.

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15. dakikada Kocaelispor, Bahattin Köse'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

39. dakikada Gaziantep FK, Zvonimir Kozulj'un attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.





Gaziantep FK: Çağlar; Oğuz, Ulaş, Kubilay, Jefferson Mehmet Erdem; Andre, Furkan, Kozulj; Cenk, Andre

Kocaelispor: Bayram, Yiğit, Kemal Can, Taha Batuhan, Gökhan, Muhammed, Murat Cem, Benhur, Bahattin, İrfan, Batuhan Er

Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 14.00'te başladı. Kadir Sağlam'ın yönettiği maç A Spor'dan ekranlara geliyor. Müsabakanın skor takibi ise fanatik.com.tr'de.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Gaziantep FK 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Gaziantep, Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

Kocaelispor 5. tura nasıl geldi?

Rakibi gibi kupaya 4. turdan dahil olan Kocaelispor ise Keçiörengücü'nü 2-1'le geçerek 5. tura adını yazdırdı.