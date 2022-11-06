CANLI - Gaziantep FK - Kayserispor

Süper Lig 'de 13. hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor 3 puan mücadelesi veriyor. Bu sezon henüz sahasında maç kaybetmeyen Erol Bulut'lu Gaziantep FK rakibini yenmek istiyor. 20 puanla sezona Çağdaş Atan yönetiminde fırtına gibi başlayan Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arıyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

10. dakika | Gaziantep FK Kistou ile gole yaklaştı. Onun vuruşunda top kaleci Bilal'de kaldı.

14. dakika | Sagal'ın ortasında Ertuğurul kafa vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. Bir kez daha Gaziantep gole yaklaştı.

27. dakika | Bu kez Kayserispor gole yaklaştı. Gavranovic müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

31. dakika | Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Kitsou vuruşunu yaptı top bir kez daha direkten döndü.

Gaziantep FK - Kayserispor maçı 11'leri

Gaziantep FK: Günay, Djibolodji, Ertuğrul, Kitsou, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Merkel, Maxim, Sagal, Figueiredo

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Gökhan, Mensah, Gavranovic

Gaziantep FK - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadyumu'nda saat 14.30'da oynanan mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapıyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi Gaziantep FK ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor 'a 2-0 kaybeden Gaziantep FK'nın 15 puanı bulunuyor.

Konuk Yuklatel Kayserispor ise ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızlılar, 20 puan topladı.