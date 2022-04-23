(CANLI) Gaziantep FK - Göztepe maçı
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında bugün Göztepe'yi konuk ediyor. Haftaya 27 puanla giren Göztepe'nin düşme hattının bir basamak üstüyle arasında 13 puan bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep deplasmanında mağlup olması halinde, diğer sonuçlara bakmaksızın Spor Toto 1. Lig'e düşecek. Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? detaylar haberimizde... Mücadele başladı.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig 'in 34. haftasında bugün Göztepe 'yi konuk ediyor. Ligde kalma şansı mucizelere kalan, güvenli bölgenin 13 puan gerisinde yer alan Göztepe, bugün Gaziantep deplasmanında son şansını kullanacak. Sarı-Kırmızılılar'da takımdan ayrılan Ndiaye ve Nwobodo ile süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can kafilede yer almadı.
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GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI CANLI
Maç başladı
Gaziantep FK - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Gaziantep FK - Göztepe 11'ler
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Furkan, Tosca, Muhammet, Ertuğrul, Mirza, Sagal, Maxim, Kitsiou, Vetrih
Göztepe: Arda, Murat, Dino, Kahraman, Berkan, Atakan, Lourency, Halil, Tijanic, Di Santo
Göztepe resmen düşebilir...
19. sırada yer alan İzmir ekibi, Gaziantep'te kazanamaması durumunda kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirip resmen küme düşecek. Sarı- Kırmızılılar galip geldiği takdirde Gaziantep FK ile arasındaki puan farkını 11'e düşürecek ve bitime 4 maç kala matematiksel olarak ligde kalma şansını sürdürecek.
Takımda sakatlığı bulunan Hamza Mendyl, Torgeir Borven, Steven Caulker ve kart cezalısı Doğan Erdoğan yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ev sahibi takımın iç sahada 1 yenilgisi var
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 41 puanın 35'ini seyircisi önünde elde etti.
Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Bu müsabakalarda rakip fileleri 31 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.