CANLI | Gaziantep FK - Başakşehir

Süper Lig 'de 17. hafta maçında Gaziantep FK Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ev sahibi takım kötü gidişatını bu maçta durdurmak istiyor. Son iki maçını kazanan Başakşehir ise üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.

(CANLI ANLATIM)

İki takım arasındaki mücadele başladı.

4. dakika | Gaziantep FK gole yaklaştı. Maxim ceza sahası içinde topla buluştu. Tecrübeli futbolcunun vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi.

14. dakika | Stefano Okaka uzaktan şansını denedi. Top Günay Güvenç'te kaldı.

31. dakika | Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner savunmadan dönen topa çok sert vurdu. Top az farkla dışarıya gitti.

GOOOOL | 44. dakika Başakşehir'de Berkay Özcan harika bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

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Gaziantep FK - Başakşehir 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Veliu, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Merkel, Kitsiou

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksic, Berkay, Serdar, Deniz, Okaka

Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

5 haftada galibiyet yok

Gaziantep temsilcisi, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor. Oynadığı son 5 maçtan 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Gaziantep FK, bu süreçte galibiyet hasreti yaşadı.

Taraftar desteğiyle yarın sahasında kazanıp galibiyet özlemini dindirmenin hesabını yapan ev sahibi ekipte, maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Mahmut Tekdemir cezalı

​​​​​​​Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Mahmut Tekdemir forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Lucas Biglia, Ahmed Touba ve Ömer Ali Şaihiner'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.