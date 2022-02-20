CANLI | Gaziantep FK - Adana Demirspor

Gaziantep FK ile Adana Demirspor, Süper Lig 'in 26. haftasında kozlarını paylaşıyor. Evinde çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alan Erol Bulut'un ekibi, zorlu maçı kazanıp iç sahadaki namağlup unvanını sürdürmeyi amaçlıyor. Kırmızı Siyahlılar, 35 puanla 10. basamakta bulunuyor. Son 10 maçında sadece 1 kez kaybeden Mavi Şimşekler ise güçlü rakibine evindeki ilk mağlubiyetini tattırmayı amaçlıyor. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, 41 puanla 4. basamakta ve Avrupa potasında. Ev sahibinde Halil İbrahim ile Figueiredo'nun sakatlığı sürüyor. Konuk takımdaki tek eksik ise kart cezası bulunan Mario Balotelli.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

11. Dakika | Yunus Akgün'ün kafa vuruşu kaleci Günay'da kaldı. Adana Demirspor gole yaklaşmıştı.

14. dakika | Bu kez gole Gaziantep FK yaklaştı. Saga ceza sahası çizgisi çevresinden vuruşunu yaptı. Top kaleci Muric'te kaldı.

GOOOL 18. dakika | Vargas'ın pasında Britt Assombalonga takımını 1-0 öne geçirdi.

Gaziantep FK - Adana Demirspor 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Mendly, Furkan, Ertuğrul, Recep, Sagal, Vetrih, Muhammet

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Kaan, Gökhan, Stambouli, Belhanda, Yunus, Vargas, Assombalonga









Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK - Adana Demirspor maçını Kadir Sağlam yönetiyor. Bugün saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...







