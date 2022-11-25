CANLI | Galler - İran (2022 Dünya Kupası B Grubu)

2022 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor... 5. günün ilk maçında Galler, İran'la karşıyor. Turnuvadaki ilk maçında ABD ile 1-1 berabere kalan Galler, İran karşısında 3 puanla tanışmayı hedefliyor. 6-2'lik farklı İngiltere mağlubiyeti sonrasında sarsılan İran ise telafi peşinde.

A Milli Takımımız'ın EURO 2024 elemelerinde grubundaki rakiplerinden biri olan Galler'in zorlu mücadelesini Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un da yerinden takip etmesi bekleniyor.

(CANLI ANLATIM)

Maç başladı...

3. dakika | Maçın ilk tehlikeli pozisyonu yaşandı. Galler'de Williams ceza sahası dışından çok sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

Galler-İran 11'ler:

󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Galler: Hennessey, Mepham, Rodon, B.Davies; Roberts, Ampadu, Ramsey, Wilson, N.Williams, Bale, Moore

İran: Hosseini, Hajsafi, Mohammadi, Rezaeian, Hosseini, Ezzatolahi, Gholizadeh, Noorollahi, Azmoun, Taremi, Pourilaganji.

Galler-İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Günün ilk karşılaşması 13.00 seansında oynanıyor. Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadeleyi Guatemala'dan Mario Escobar yönetiyor. Maçı TRT 1 canlı olarak ekranlara getiriyor