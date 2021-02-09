CANLI - Galatasaray transferleri için basın toplantısı düzenliyor

Galatasaray devre arasında kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, Yedlin, Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru için imza töreni düzenliyor. Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor.

MUSTAFA CENGİZ: NOKTA ATIŞI TRANSFERLER YAPTIK

Bu transfer döneminde limitler içerisinde kalarak nokta atışı hamleler yaptık.. Yeni transferlerimizin hepsine bizi seçtikleri için tek tek teşekkür ediyorum. Futbolcu köle değildir, karakterlidir.

Fenerbahçe bize yenildiği için algıyı değiştirmeye çalışması bizi yine yüceltir. Fenerbahçe camiasına asla laf söylemem fakat yönetimlerinin bu tavırlarını tasvip etmiyorum. 21 yıldır Kadıköy'de kazanamadık. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Golü verseler 1-1 olacaktı. Peki, bizim 2 penaltımız ve rakibe gösterilmeyen 2 kırmızı kart ne olacak?

"Galatasaray ve Fatih Terim'e küfürler edildi"

Ben stada girerken hep beraber girdik, statta bizim üstümüzü aramadı, dur giremezsiniz diye bir şey olmadı, sadece oradaki görevli bir acemilik yaptı ve listeye bakılmasını istedi, 29 kişi listeye baktık. Çok kırıldım. Sevgili hocamız Fatih Terim'e ve Galatasaray'a ağır küfürler duydum.

"Ali bey sinfaklı laflar etti diyorlar"

"Ali bey sinkaflı laflar etti diyorlar, ben duymadım, iyi ki de duymadım. Ben Antepliyim!"

HENRY ONYEKURU: ÇOK MUTLUYUM

Tekrar burada olmak, evime dönmek inanılmaz bir duygu. Yuvama geri döndüm. Ne zaman buraya gelsem, kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah mayıs ayında yine şampiyonluk yaşarız"

DEANDRE YEDLIN: ABD'DE GALATASARAY'I BİLİYORDUM

Galatasaray gibi büyük bir camiada olmaktan çok onurluyum. Kendimi evimde gibi hissettim. ABD'deyken bile ben Galatasaray'ı çocukken bile biliyordum. Şükürler olsun ki Galatasaray'da mücadele edeceğim. Umarım şampiyon olacağız.

MUSTAFA MUHAMMED: FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM

Bismillahirrahmanirrahim... Galatasaray benim ikinci ailem. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm.

Fenerbahçe'den teklif aldın mı?

"Geçen sezon Fenerbahçe'den bana teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için mutluyum"

GEDSON FERNANDES: UMARIM ŞAMPİYONLUK YAŞARIM

Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Daha önce rakip olarak gelmiştim. Umarım pandemi bir an evvel biter. Taraftara kavuşma sevincini yaşarım.

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