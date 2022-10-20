Galatasaray 'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılı takımın son haftalarda maruz kaldığını iddia ettiği hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı düzenliyor.

Cim Bom, geçtiğimiz günlerde Süper Lig 'de artan VAR tartışmalarına resmi sitesi üzerinden yaptığı bir açıklamayla dahil oldu. Süper Lig'in 10. haftasında 2-1 kaybettikleri Kayserispor deplasmanında özellikle maçın başındaki penaltı ihtimalli pozisyonun VAR tarafından incelenmemesine gösterilen tepki, 10. hafta maçlarının tamamlanması ile daha sert bir şekilde dile getirilmişti.

Hatta geçtiğimiz günlerde bu şikayetlerini dile getirmek ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını talep etmek için başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF binasına giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılı takımın başkanvekili Erden Timur son dönemde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapıyor.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI:

Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz.

Bugüne kadar daha farklı şekilde bu konuları ele almaya çalıştık. Kendi tarafımızı da bundan arındırıp veriye-dataya bakarak, istatistiksel olarak yorumlamaya çalıştık.

Hakem atamalarından, VAR atamalarına, uzatmalardan, yayıncı kuruluşun gösterim sürelerine kadar, yayıncı kuruluşun tribünden atılan yabancı maddeyi gösterme standardına kadar analiz ettik.

Fenerbahçe 'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil.

Maçlarımızın yüzde 75'i iki hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor.

Bunun net bir kurgu olduğu bariz bir şekilde ortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız!

Bizim amacımız Türk futbolunu yükseltmek. Futbolumuzun ne halde olduğu ortada. Bunları her zaman net şekilde söylemeye devam edeceğiz.

Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisinin farkındayız.

Atamalar için yapay zeka kullanılıyor dendi. Başkanımız bu sistemin nasıl çalıştığını sordu, net bir cevap alamadı. Kimse bizim zekamızı hafife almasın. Bu atamaların çok bariz bir sebeple yapıldığı ortada.

Bugün yapılan VAR sistemi bilgilendirme toplantısında 'Hakemlerimizden VAR yokmuş gibi yönetmelerini söylüyoruz, izleyiciler de VAR yokmuş gibi izlesin' denmiş. Bizim açımızdan değişen bir şey yok. Biz zaten VAR'ın olduğunu bilmiyorduk. Bize söylenmiş herhalde bu.

Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında rakibin formasını giyip maça gidebilir. Mete Kalkavan'ın Galatasaray'a karşı bir travması var. Hadi yaptı diyelim. Nasıl soruşturma açılmaz.

VAR'la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR'a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz.

Verilmeyen bariz 10 tane pozisyon var. Antalyaspor maçındaki penaltı, aynı maçta Oliveira'nın aşiline basıldı, Giresunspor maçında Emre Akbaba'nın pozisyonu gösterilmedi bile, Giresunspor maçındaki Toreiro konusu, Trabzonspor maçında Seferovic pozisyonu... Seferovic'in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR'a gidilmemesi. Fenerbahçe'nin benzer pozisyonda penaltı alması... Gaziantep maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok.

Biz bağırarak konuşmayacağız. Haklı olanın bağırmasına gerek yok. Kararlılıkla konuşacağız, anlatacağız. Biz VAR odasının varlığını, Kayserispor karşılaşmasında gördük. Bizim mücadelemiz, Türk futbolunu hak ettiği yere getirmek. Bizim ne yapacağımız belli, yapmaya da devam etmeye çalışacağız. Artık bambaşka bir yolla yapacağız. Hiç kimse Galatasaray'ın böyle bir haksızlığa boyun eğmesini beklemesin.

Rakibimizin aynı pozisyonda penaltı alması, Gaziantep FK maçında Abdülkerim'in ikinci sarıdan kırmızı gördüğü pozisyon, dünkü bizim maçımızda Ross'un yaptığı hareket bizim lehimize verildi bu karar, aslında fauldü.

Biz bundan sonra her şeyi kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yol sabır gerektiriyor. 1-2 haftada hemen her şeyin değişmesini beklemeyelim. Ne olursa olsun yılmamak gerekiyor. Bizin ne yapacağımız belli. Bundan sonra çok farklı olacak.