Gözünü Şampiyonlar Ligi’ne çeviren Galatasaray, ilk iki haftayı 1 puanla kapatırken, bu kez gözüne Real Madrid’i ke stirmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul’d a rakibini devirmesi halinde, grupta ilk iki sıra için büyük avantaj sağlayacak. PSG’nin yoluna fire siz deva m ettiği ve liderliğin tek favorisi haline geldiği A Grubu’nda, Galatasaray ile Real Madrid’in ikincilik için çekişmesi bekleniyor. PSG’nin, Brugge’ü mağlup etmesi halinde Cim Bom, en azından üçüncü olup Avrupa Ligi’n e katılma konusunda da önemli bir adım atmış olacak. Bir sonraki sınavında Madrid deplasmanına gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, buradaki olası bir yenilgiyi göz önünde bulundurarak, bugün mutlaka puan ya da puanlar almaya çalışacak.

Son hafta sürpriz olabilir

5. haftadaki Brugge maçı ise İstanbul ’da ve Galatasaray bu mücadeleyi kazanarak üçüncü sırayı garanti altına al abilir. Muhtemel bir ikincilik mücadelesinde de, son hafta PSG bir üst turu büyük ihtimalle garantilemiş olacağından, Galatasaray karşısına yedeklerle çıkabilir ve Aslan bu durumu lehine çevirmeyi deneyebilir. Yani kötü başlangıca rağmen, Cim Bom açısından hâlâ tüm ihtimaller devam ediyor.

Galatasaray A Grubu canlı puan durumu

Real Madrid, 18. dakikada Toni Kroos'un attığı golle temsilcimiz Galatasaray karşısında 1-0 önde. A Grubu’nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşıyor. PSG, 7. dakikada Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

A Grubu puan durumu

1- PSG / 9 puan +3

2- Real Madrid / 4 puan +3

3- Club Brugge / 2 puan

4- GALATASARAY / 1 puan

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY: 0-0

TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid: 3-0

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0-1 PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020

Şampiyonlar Ligi grupları

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille