(Canlı) Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu | Galatasaray'ın kalan maçları
Galatasaray puan durumu... PSG’ye karşı müthiş bir direnç gösteren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid'i konuk ediyor. Galatasaray'ın Real Madrid’le oynadığı üçüncü hafta maçı, gruptaki kaderini de etkileyecek. Olası bir galibiyet, ikinci sıra ve bir üst tura yükselme hedefine bir adım daha yaklaştıracak. A Grubu’nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşıyor. Real Madrid, Galatasaray karşısında, PSG ise Club Brugge önünde ilk devreyi 1-0 önde tamamlandı. İşte Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'ndaki canlı puan durumu ve Sarı Kırmızılı ekibin kalan maçları.
Gözünü Şampiyonlar Ligi’ne çeviren Galatasaray, ilk iki haftayı 1 puanla kapatırken, bu kez gözüne Real Madrid’i ke stirmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, İstanbul’d a rakibini devirmesi halinde, grupta ilk iki sıra için büyük avantaj sağlayacak. PSG’nin yoluna fire siz deva m ettiği ve liderliğin tek favorisi haline geldiği A Grubu’nda, Galatasaray ile Real Madrid’in ikincilik için çekişmesi bekleniyor. PSG’nin, Brugge’ü mağlup etmesi halinde Cim Bom, en azından üçüncü olup Avrupa Ligi’n e katılma konusunda da önemli bir adım atmış olacak. Bir sonraki sınavında Madrid deplasmanına gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, buradaki olası bir yenilgiyi göz önünde bulundurarak, bugün mutlaka puan ya da puanlar almaya çalışacak.
Son hafta sürpriz olabilir
5. haftadaki Brugge maçı ise İstanbul ’da ve Galatasaray bu mücadeleyi kazanarak üçüncü sırayı garanti altına al abilir. Muhtemel bir ikincilik mücadelesinde de, son hafta PSG bir üst turu büyük ihtimalle garantilemiş olacağından, Galatasaray karşısına yedeklerle çıkabilir ve Aslan bu durumu lehine çevirmeyi deneyebilir. Yani kötü başlangıca rağmen, Cim Bom açısından hâlâ tüm ihtimaller devam ediyor.
Galatasaray A Grubu canlı puan durumu
Real Madrid, 18. dakikada Toni Kroos'un attığı golle temsilcimiz Galatasaray karşısında 1-0 önde. A Grubu’nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşıyor. PSG, 7. dakikada Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
A Grubu puan durumu
1- PSG / 9 puan +3
2- Real Madrid / 4 puan +3
3- Club Brugge / 2 puan
4- GALATASARAY / 1 puan
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY: 0-0
TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid: 3-0
1 EKİM SALI
TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge
TSİ 22.00 / GALATASARAY 0-1 PSG
22 EKİM SALI
TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG
TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge
TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020
Şampiyonlar Ligi grupları
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille