(CANLI) Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Real Madrid’e mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, grubun 3. müsabakasından eli boş ayrıldı. Aslan, geride kalan 3 maçta Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, PSG ve Real Madrid’e de evinde 1-0’lık skorlarla mağlup oldu.

Galatasaray, söz konusu 3 maçta da hücumda etkinlik gösteremedi ve gol atamadı. Sarı-kırmızılılar, grubun 4. maçında 6 Kasım'da İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG ile Club Brugge Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 7 ve 63'üncü dakikalarda Icardi, 61, 79 ve 83'üncü dakikalarda da Mbappe'den bulduğu gollerle rakibini 5-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla PSG 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Club Brugge ise 2 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

A Grubu puan durumu

1- PSG / 9 puan

2- Real Madrid / 4 puan

3- Club Brugge / 2 puan

4- GALATASARAY / 1 puan

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge 0 - 0 GALATASARAY

TSİ 22.00 / PSG 3 - 0 Real Madrid

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge 0 - 5 PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020

Şampiyonlar Ligi grupları

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille