(CANLI) Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu
Galatasaray puan durumu... Şampiyonlar Ligi'ne Club Brugge beraberliğiyle başlayan Galatasaray, PSG’ye ve Real Madrid'e karşı karşı müthiş bir direnç göstermesine rağmen iki maçtan da 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. A Grubu'nda son sıraya gerileyen Galatasaray, kader maçında Real Madrid'e konuk olacak. İşte Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'ndaki canlı puan durumu ve Sarı Kırmızılı ekibin kalan maçları.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaştığı Real Madrid’e mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, grubun 3. müsabakasından eli boş ayrıldı. Aslan, geride kalan 3 maçta Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken, PSG ve Real Madrid’e de evinde 1-0’lık skorlarla mağlup oldu.
Galatasaray, söz konusu 3 maçta da hücumda etkinlik gösteremedi ve gol atamadı. Sarı-kırmızılılar, grubun 4. maçında 6 Kasım'da İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG ile Club Brugge Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız ekibi 7 ve 63'üncü dakikalarda Icardi, 61, 79 ve 83'üncü dakikalarda da Mbappe'den bulduğu gollerle rakibini 5-0'lık skorla geçti. Bu sonuçla PSG 9 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Club Brugge ise 2 puanla 3'üncü sıraya geriledi.
A Grubu puan durumu
1- PSG / 9 puan
2- Real Madrid / 4 puan
3- Club Brugge / 2 puan
4- GALATASARAY / 1 puan
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
TSİ 19.55 / Club Brugge 0 - 0 GALATASARAY
TSİ 22.00 / PSG 3 - 0 Real Madrid
1 EKİM SALI
TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge
TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 PSG
22 EKİM SALI
TSİ 22.00 / Club Brugge 0 - 5 PSG
TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge
TSİ 23.00 / Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020
Şampiyonlar Ligi grupları
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille