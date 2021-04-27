(CANLI) Galatasaray - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 38. hafta mücadelesinde Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray'da ligde topladığı 69 puanla 3. sırada yer alırken, İttifak Holding Konyaspor ise topladığı 42 puanla ligin 12. sırasında bulunuyor. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor 4-3'lük skorla kazanmıştı. Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçını kazanamazken, bu maçlardan 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru, Martin Linnes, DeAndre Yedlin'in yanı sıra maç kadrosunda bulunmayan Fatih Öztürk,Christian Luyindama ve Valentine Ozornwafor kadroda yer almıyorlar.

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Maçtan dakikalar...

8’ Gedson Fernandes'in serbest vuruştan ceza sahasına ortasında Marcao'nun kafa vuruşu auta çıkıyor.

20’ Konyaspor'da Artem Kravets sarı kart gördü.

İlk 20 dakika itibariyle iki takım adına da vasat bir futbol var.

İlk yarım saat de iki takım adına pozisyonsuz geçti. Bu dakikaya kadar iki takım da isabetli şut atamadı.

1 DAKİKADA 5 KORNER!

43' Galatasaray sol kanattan 1 dakika içinde 5 köşe vuruşu kullandı ancak Konyaspor tüm bu kornerlerde topu karşılamayı başardı.

İLK İSABETLİ ŞUT 45+1'DE!

45+1' Gedson Fernandes'in uzaklardan şutunu Sehic kornere çeldi. Bu maçın da ilk isabetli şutuydu.

TERİM'DEN 3 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN!

İkinci yarı başladı.

Fatih Terim 2. yarıya 3 değişiklikle başlıyor. Babel, Emre Akbaba ve Taylan Antalyalı oyunda. Etebo, Emre Kılınç ve Mostafa Mohamed çıktı.

İki takımın ilk 11'leri:

Galatasaray:

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Gedson, Etebo, Emre Kılınç, Kerem, Halil, Mohamed

Konyaspor:

Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Shengelia, Sekidika, Rahmanovic, Kravets







