CANLI | Galatasaray - Hatayspor

Galatasaray-Hatayspor maçı canlı skoru fanatik.com.tr'de bulabilirsiniz. Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray, Hatayspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ne kaybetmesi sonrasında bu karşılaşmadan 3 puan çıkararak zirveye ortak olmak istiyor. Ömer Erdoğan yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Hataysapor ise deplasmanda puan ya da puanlar arıyor.

GALATASARAY - HATAYSPOR CANLI ANLATIMI

Maçta ilk düdük çaldı.

10.dakikada Marcao'nun savunmadaki pası kısa düşünce topu Diouf kaptı. Pasını Aabid'e gönderdi. Şut açısı arayan Aabid, bulamayınca pasını Akintola'ya gönderdi. Akintola şutunu çekti, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Galatasaray tehlikeli geldi. Hatayspor savunmasının yaptığı hata sonrasında kapılan topta savunma arkasına hareketlenen Emre Akbaba'ya ara pası gönderildi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Emre'ye Hatayspor savunması yetişerek son anda müdahale etti.

Galatasaray 25. dakikada Diagne ile net fırsattan yararlanamadı. Feghouli'nin ara pası sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diagne topu üstten auta gönderdi.

GOL | Galatasaray 32 dakikada Diagne'nin attığı golle Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Feghouli ceza sahasına ortasını gönderdi. Diagne, topu kontrol ettikten sonra şutunu attı, üst direğe de çarpan top filelerle buluştu. Diagne, bu golüyle Süper Lig'de 5. golünü atmış oldu. Ayrıca bu gol Fatih Terim'in Galatasaray'daki döneminin 1000. golü oldu.

37.dakikada Galatasaray Hatayspor kalesine bir kez daha tehlikeli geldi. Sağ kanattan Oğulcan ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka tarafa açılan topu Emre Taşdemir kontrol edip vurmak istedi ancak Selim Ilgaz rakibine müdahalede bulundu. Emre, pozisyonun devamında topu içeriye çevirmek istedi ancak bu kez de kaleci Munir topu çıkardı.

İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve sarı kırmızılılar soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Maçın ikinci yarısı başladı.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.

Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali Yavuz.

Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide Akintole, Diouf





Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Aralık Cumartesi günü (Bugün) saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Bülent Birincioğlu olacak.