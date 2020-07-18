(CANLI) Galatasaray - Göztepe

Süper Lig 2019-2020 sezonu 33. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21:00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Ev sahibi Galatasaray 32 hafta sonunda 14 galibiyet, 10 beraberlik sonucu elde ettiği 52 puanla Süper Lig'de 5. sırada... Konuk Göztepe ise bu maç öncesinde 10 galibiyet, 9 beraberlik sonucu elde ettiği 39 puanla Süper Lig'de 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi Galatasaray, Süper Lig'de 8 maçtır galip gelemiyor. Göztepe, deplasmanda çıktığı son 4 Süper Lig maçından yenilgiyle ayrıldı.

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Maç başladı.

3' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ömer Bayram'ın, ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Younes Belhanda'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

4' Seri, serbest vuruştan topu ceza sahasına ortaladı; kaleye yönelen topu kaleci Beto son anda tokatlayarak kornere çeldi.

14' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jean Michael Seri'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Beto topa hakim olmayı başardı.

22' Adem Büyük Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

Göztepe kalecisi Beto kendisine atılan geri pasta topu ayağında fazla tuttu ve riske girdi. Adem Büyük Beto'dan topu kaparak golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Hakem VAR'da golün kontrolünü yaptı ve Adem Büyük'ün Beto'dan topu kaparken faul yaptığını belirledi. Gol iptal!

30' Sol kanatta taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Marcao, Halil Akbunar'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Koray Gençerler tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Adem Büyük'ün penaltısını Beto çıkardı.

Ancak hakem Koray Gençlerler, Berto'nun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle penaltıyı tekrar kararı verdi.

Türk Telekom Stadı'nda olmayacak işler oluyor!

Adem Büyük'ün kaçırdığı penaltının ardından tekrar kararı verildi.

Bu kez topun başına Belhanda geçti. Onun penaltısında top üst direğe çarpıp auta gitti.

60' Saracchi Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

Uruguaylı oyuncu gelişine ceza alanı dışından harika vurdu ve Beto'yu çaresiz bıraktı.

65'te Göztepe Galatasaray karşısında Napoleoni'nin golüyle beraberliği yakaladı. Pozisyonun öncesinde Halil Akbunar'ın Saracchi'ye hareketinin faul olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

78' Napoleoni ceza alanı içinde kafayı çok güzel vurdu ve skora eşitliği getiren golü attı.

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Galatasaray:

Okan Koçuk - Mariano Filho - Marcelo Saracchi - Marcao - Ryan Donk - Emre Akbaba - Sofiane Feghouli - Younes Belhanda - Jean Michael Seri - Ömer Bayram - Adem Büyük

Yedekler:

Berk Balaban - Martin Linnes - Şener Özbayraklı - Emin Bayram - Ahmet Çalık - Selçuk İnan - Jimmy Durmaz - Jesse Sekidika - Taylan Antalyalı - Yunus Akgün

Göztepe:

Beto - Alpaslan Öztürk - Murat Paluli - Atınç Nukan - Berkan Emir - Zlatko Tripic - Andre Poko - Halil Akbunar - Marcio Mossoro - Soner Aydoğdu - Stefano Napoleoni

Yedekler:

Eren Bilen - Lamine Gassama - Cristian Titi - Wallace Reis - Kerem Atakan Kesgin - Andre Castro - Metin Yıldırım - Yalçın Kayan - Celso Borges - Ege Özkayımoğlu