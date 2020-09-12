(CANLI) Galatasaray - Gaziantep FK

Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Gaziantep FK ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybetmedi. Galatasaray'ın rakibini konuk ettiği tek karşılaşma ise berabere bitmişti. Geçen sezonun açılış haftasında Yukatel Denizlispor'a yenilen Galatasaray, 2011/12'den bu yana üst üste iki sezona mağlubiyetle başlamıyor. Gaziantep FK geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu beş Süper Lig maçında toplam 17 gol yedi. Ev sahibi Galatasaray'da sakat olan Fernando Muslera ve Emre Akbaba bu karşılaşmada kadroda yer almıyor. Galatasaray - Gaziantep FK maçının önemli detayları ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...

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Maç başladı...

2' Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Galatasaray... Sarı Kırmızılılar ilk iki dakikada 2 kornerle rakip kalede büyük baskı kurdu.

İki takımın ilk 11'leri:

Galatasaray:

Fatih, Omar Elabdellaoui, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao.

Gaziantep FK:

Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe