CANLI! Galatasaray Doğa Sigorta - Beşiktaş Sompo Japan

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta derbiye sahne oluyor. Ezeli rakiplerin mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı misafir ediyor.

Sarı-Kırmızılı takım, şu ana kadar ligde oynadığı 19 karşılaşmada aldığı 11 galibiyet 8 mağlubiyet sonucunda maç eksiği ile yedinci sırada bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekip ise şu ana kadar ligde oynadığı 20 karşılaşmada aldığı 11 galibiyet 9 mağlubiyet ile altıncı sırada bulunuyor.

Karşılaşmada Yener Yılmaz, Kerem Baki, Semih Vural hakem üçlüsü düdük çalıyor. Kritik müsabaka Tivibu Spor 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 74-72’lik skor ile Galatasaray kazanmıştı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı derbi başladı.

İlk çeyrek sonucu: Galatasaray Doğa Sigorta 20-22 Beşiktaş Sompo Japan

İlk devre sonucu: Galatasaray Doğa Sigorta 47-37 Beşiktaş Sompo Japan

Üçüncü çeyrek oynanıyor...





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İLK 5'LER

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Tai Webster, Aaron Harrison, Caner Erdeniz, Nigel Hayes, Zach Auguste.