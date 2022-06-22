CANLI | Galatasaray Divan Kurulu - Dursun Özbek Konuşuyor...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başkan seçildikten sonra ilk Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Daha önce seçimin ertelenmesine neden olan Fırat Develioğlu'nun da Divan Kurulu toplantısında yer alması dikkat çekti...

DURSUN ÖZBEK KONUŞUYOR...

Değerli Galatasaraylılar! Bugün burada Galatasaray'ın 39. başkanı olarak bulunuyorum.. Beni seçtiğiniz için tüm üyelerimize teşekkür ederim. Bu göreve layık olmak için elimizden geleni yapacağız.

"Cenk Ergün'le anlaştık"

Geçen yıldan gelen eksikleri tecrübelerimizle gidermek istiyoruz. Cenk Ergün'le anlaştık. Cumhuriyetin 100. yılında başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Transfer çalışmalarına başlıyoruz. Çok güzel bir takım kuracağız, bu konuda hiç endişe etmeyin. Kombinelerimiz satışa çıktı. Kombinelere ilgi göstermeniz bizim için önemli.

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