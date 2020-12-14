CANLI | Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
Galatasaray, Türkiye Kupası’nda bu sezonki ilk maçını Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği karşısında çıktı. Kadroda değişikliğe giden Fatih Terim, tecrübeli ve genç oyuncuları birlikte sahaya sürdü. Kazanan takımın bir üst tura çıkacağı Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı canlı anlatımı ve detayları fanatik.com.tr'de...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel ile koronavirüs testi pozitif çıkan Kerem Aktürkoğlu bu maçta forma giyemeyecek.
İşte İlk 11'ler
Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Emin Bayram, Şener, Etebo, Belhanda, Ömer Bayram, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz
Galatasaray'ın yedekleri: Kerem Yusuf, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ, Diagne
Darıca Gençlerbirliği: Gürhan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor’dan yayımlanacak.
MAÇ BAŞLADI
2.dakikada Omar sol kanattan geldi ortasına savunma dokundu ve top kornere gitti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak. Süper Lig’de geçen sezonu 6. bitirerek, Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, bundan dolayı Türkiye Kupası’na bu turdan başladı