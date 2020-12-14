CANLI | Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi, Radamel Falcao ve Ryan Babel ile koronavirüs testi pozitif çıkan Kerem Aktürkoğlu bu maçta forma giyemeyecek.

İşte İlk 11'ler

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Emin Bayram, Şener, Etebo, Belhanda, Ömer Bayram, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz

Galatasaray'ın yedekleri: Kerem Yusuf, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Bartuğ, Diagne

Darıca Gençlerbirliği: Gürhan, Berat, Selman, Erdem, Onuray, Metin, Yusuf, Ahmet, Mahmuthan, Fahrettin, Nebi

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor’dan yayımlanacak.





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada Omar sol kanattan geldi ortasına savunma dokundu ve top kornere gitti





















































Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak. Süper Lig’de geçen sezonu 6. bitirerek, Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı ekip, bundan dolayı Türkiye Kupası’na bu turdan başladı







