Süper Lig'de 16. hafta maçında Galatasaray geçen hafta Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor ile sahasında karşı karşıya geliyor. Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında olamadığı maçta Galatasaray, Antalyaspor'u yenerek ilk yarıyı lider kapatmak adına büyük bir avantaj sağlamak istiyor. Antalyaspor ise son maçı unutmak için deplasmanda galibiyet arıyor. Galalatasaray'da Fatih Terim cezası nedeniyle takımın başında yer alamıyor. Sarı-kırmızılı ekipte yılbaşı kutlamalarında elinde havai fişek patlayan Omar Elabdellaoui, kırmızı-beyazlılara karşı sahaya çıkamadı. Hastanede tedavisi devam edilen 29 yaşındaki Norveçli sağ bek, takımdaki yerini alamadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın skor takibi ve haberimizde.

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MAÇ BAŞLADI





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Galatasaray - Antalyaspor 11'leri

Galatasaray: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Ömer Bayram, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Oğulcan.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan, Amilton, Fredy, Gökdeniz, Orgill.