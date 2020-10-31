(CANLI) Galatasaray - Ankaragücü

Süper Lig 2020-2021 sezonu yedinci hafta mücadelesinde Galatasaray ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Galatasaray 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik sonucu elde ettiği 10 puanla Süper Lig'de 5. sırada yer alıyor. Konuk MKE Ankaragücü ise 1 beraberlik sonucu elde ettiği 1 puanla bu maç öncesinde Süper Lig'de 21. sırada yer alıyor. Ev sahibi Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Martin Linnes, Younes Belhanda ve kırmızı kart cezalısı olan Radamel Falcao bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk Ekip MKE Ankaragücü'nde ise sakatlıkları bulunan Tiago Pinto, Stelios Kitsou, Cebrail Karayel, Şahverdi Çetin, Joseph Paintsil, Korcan Çelikay,Ender Aygören, Endri Çekici ve kırmızı kart cezalısı olan Alper Potuk bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

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Mücadele başladı.

3' Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın ceza alanına gönderdiği ortasında top kimseyi bulmuyor ve auta gidiyor.

7' Sağ kanatttan kapılan topta Saba Lobjanidze'nin arka direğe gönderdiği ortayı Omar Elabdellaoui kafa vuruşu ile uzaklaştırıyor.

19' Ryan Babel'in kullandığı frikikte top barajdan sekerek kornere gitti.

Maçta ilk yarım saat golsüz geçildi.

36' Saba Lobjanidze'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Okan Kocuk topu çelmeyi başardı.

36' Galatasaray 0-0 Ankaragücü

Kaleyi bulan şut

0 Galatasaray

1 Ankaragücü

45+2' Galatasaray kaleyi tutan ilk şutunda golü buldu. Sol kanattan Saracchi'nin çalımla getirdiği topta yapılan ortaya düzgün vuran Babel takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu golle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

54' Saracchi sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalıyor. Uruguaylı oyuncu yerini Emre Taşdemir'e bırakıyor.

57' Okan Kocuk'un hatası sonrası Jonathan Bolingi topla buluştu. Jonathan Bolingi'nin şutunda top yandan dışarı gitti. Galatasaray savunmasında maçın başından bu yana basit hatalar dikkat çekiyor.

61' Emre Taşdemir'in sol çizgiden ceza sahasına ortasında Luyindama'nın kafa vuruşu auta çıkıyor.

75' Galatasaray'da Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Marcao'nun yerine Donk oyunda. Galatasaray, gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

82' Arda Turan sol kanattan ceza alanına girdi ve sıfırdan gol pası verdi ancak Feghouli boş kaleye topu ağlara gönderemedi.

Galatasaray - Ankaragücü maçı ilk 11'leri;

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Yedekler: Fatih, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda, Jesse, Feghouli