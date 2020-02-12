(CANLI) Galatasaray - Alanyaspor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk ediyor. Ev sahibi Galatasaray çeyrek finale Tuzlaspor, ve Çaykur Rizespor’u eleyerek geldi. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise İnegölspor, Adanaspor ve Kasımpaşa’yı eleyerek çeyrek finale gelmeye hak kazandı.

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İlk maçı Aytemiz Alanyaspor kendi sahasında 2-0 kazandı.



