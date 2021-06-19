Galatasaray 38. başkanını seçiyor, kulüpteki belirsizlik süreci sona eriyor... Galatasaray'de seçim heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılı takım 38. başkanını seçiyor. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen seçimde oy verme işlemi saat 15.00'te sona erdi. Seçimde 4731 kişinin oy kullandığı açıklandı. Genel kurul üyelerinin oy kullandığı 30 sandığın sayımına başlandı...

SANDIKLAR SAYILIYOR

1. SANDIK SONUCU - 129 OY

METİN ÖZTÜRK: 32

İBRAHİM ÖZDEMİR: 5

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 48

BURAK ELMAS: 27

YİĞİT ŞARDAN: 16

2. SANDIK SONUCU - 173 OY

METİN ÖZTÜRK: 46

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 72

BURAK ELMAS: 36

YİĞİT ŞARDAN: 12

3. SANDIK SONUCU - 163 OY

METİN ÖZTÜRK: 38

İBRAHİM ÖZDEMİR: 4

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 70

BURAK ELMAS: 34

YİĞİT ŞARDAN: 14

TOPLAM SANDIK SONUCU

EŞREF HAMAMCIOĞLU: 190

METİN ÖZTÜRK: 116

BURAK ELMAS: 97

YİĞİT ŞARDAN: 42

İBRAHİM ÖZDEMİR: 13





10.00' | Oy verme işlemi başladı. Adaylardan Burak Elmas oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi...

10.28' | Diğer Adaylar Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Öztürk de Tevfik Fikret Salanu'na geldi. Tek gelmeyen aday Yiğit Şardan

11.02' | Yiğit Şardan 8, mevcut başkan Mustafa Cengiz ise 9 numaralı sandıkta oy kullanacak. Burak Elmas, 7 numaralı sandıkta oy kullanacak. Yiğit Şardan, 8 numaralı sandıkta oy kullanacak. Metin Öztürk, 2 numaralı sandıkta oy kullanacak. İbrahim Özdemir ile Eşref Hamamcıoğlu, 3 numaralı sandıkta oy kullanacak.

11.19' | Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak genel kurula atkısıyla geldi.

11.20' | İbrahim Özdemir: "Bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, 'Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz' demiştik.. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun."

11.25' | Metin Öztürk: "Lisemizdeyiz, yuvamızdayız, çok mutluyuz. Bir Galatasaray bayramının içerisindeyiz. Kim kazanırsa kazansın Galatasaray kazanacak. Hayırlısı olsun. Seçime katılımın 4 bin kişiyi aşmasını bekliyoruz. Katılım ne kadar çok olursa Galatasaray demokrasisi, Galatasaray bayramı o kadar kuvvetli olur. Biliyorsunuz şölen hep beraber güzeldir."

11.30' BURAK ELMAS OY KULLANDI | "Camiamız için çok önemli bir seçim. Gelen herkese çok teşekkürler. Bugün inşallah Galatasaray kazanır. Katılım yoğun bu güzel bir şey. Yüksek katılımlı bir seçim olacak. Galatasaray'a yakışan bir seçim olmasını diliyorum."

12.01' | Yiğit Şardan Galatasaray Lisesi'ne geldi. Şardan ve ekibi kongre üyeleriyle selamlaşıyor.









12.06' | Şu ana kadar Galatasaray Lisesi'ne 3000 kişi giriş yaptı. (GS TV)

12.14' | Ali Dürüst: "Güzel bir heyecan. Seçimler bizi bir araya getiriyor. İnşallah bu seçimden sonra herkes bir araya gelir. Başkan adaylarımızdan beklentimiz birlik ve beraberliği sağlamaları. Tecrübe konuşuyor; birlik beraberlik olunca başarı zaten gelir."

12.19' | Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan: "Çok iyiyim. Katılım yüksek gibi duruyor. Galatasaraylılar kulüplerine sahip çıkıyor. Hiç heyecanlı değilim. Seçim tecrübesi olan bir üyeyim. Sonuçta bu bir hizmet yarışı."

12.21' | Fatih Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş de Galatasaray Başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya geldi.

13.00' | Başkanlık için mücadele eden 5 adaya da başarılar dileyen Dursun Özbek, “Bugün Galatasaray’ın bayramı. 5 adaylı bir seçim. Galatasaray’ın tarihinde ilk defa oluyor. Pandemi koşullarına rağmen katılım yeterince fazla. Galatasaray’a hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray’ın demokrasi bayramına biz de iştirak ettik. Seçilecek başkana başarılar diliyorum, zor bir sürece giriyor. İnşallah Galatasaray’ı daha iyi günlere taşıyacaklar. Bütün adaylara başarılar diliyorum, her şey Galatasaray için” diye konuştu. Öte yandan Dursun Özbek, “Gönlünüzden geçen bir aday var mı?” soruna ise, “Kazanandan yanayım” cevabını verdi.

13.10' | Yusuf Günay: "Seçime muazzam bir ilgi var. Demokrasi şöleni yaşıyoruz. 5 farklı adayımız var. Sonuçta kazanan Galatasaray olacak. Bize düşen de seçilen başkanın etrafında kenetlenip Galatasaray'a hizmet etmeye devam etmektir."

13.28' | Galatasaray üyesi olan eski futbolculardan Hakan Balta ve Ümit Davala oy kullanmaya geldi.

13.30' | Başkan adaylarından İbrahim Özdemir 3 numaralı, Metin Öztürk 2 numaralı, Eşref Hamamcıoğlu 3 numaralı, Burak Elmas 7 numaralı ve Yiğit Şardan ise 8 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

14.08' | Hamza Hamzaoğlu: "Kıymetli adaylarımız var. Herkes Galatasaray'a hizmet etmek için bir yarış içerisinde. Eşim ve kızımla birlikte görevimizi yerine getirmek için buradayız."

14.11' | Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen Galatasaray olağan genel kurulunda eski başkanlardan Adnan Polat da oy kullandı.

14.22' | Oy verme işlemi saat 15:00'e kadar devam edecek. Ardından sandıklar kapanacak ve sayım başlayacak!

14.32' | Ebru Köksal: "Galatasaray'ın uyuyan dev insan kaynağının aslında ucunu görmüş olduk bu süreçte."

14.47' | Galatasaray başkanlık seçimlerinde 14.30 itibarıyla 4.219 üye oy kullandı.

15.00' | Mustafa Cengiz: "Camiamız için hayırlı olsun. Her şey Galatasaray için."

15.03' | Galatasaray'ın başkanlık seçiminde, an itibariyle sandıklar kapandı.

Galatasaray'da kaç üye oy kullanabilir?

Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek. Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.

Galatasaray'da başkan adayları kimler, listelerinde kimler var?

Metin Öztürk:

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.









İbrahim Özdemir:

Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.









Eşref Hamamcıoğlu:

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.









Burak Elmas:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.









Yiğit Şardan:

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.







