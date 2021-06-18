CANLI | Galatasaray 38. başkanını seçiyor! Oy verme işlemi başladı...

Galatasaray 38. başkanını seçiyor, kulüpteki belirsizlik süreci sona eriyor... Mustafa Cengiz'in görev süresinin dolmasının ardından, pandemi nedeniyle aylardır ertelenen kongre, bugün saat 10.00'da Galatasaray lisesi'nde başladı. Oy verme işlemi saat 15.00'e kadar devam edecek. seçimde Metin Öztürk, Yiğit Şardan, Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Özdemir ipi göğüslemek için yarışacak. Metin Öztürk mor, İbrahim Özdemir sarı, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Yiğit Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak. Kazanan aday, vakit kaybetmeden yeni teknik direktör ve transferler için çalışmaları başlatacak.

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10.00' | Oy verme işlemi başladı. Adaylardan Burak Elmas oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi...

10.28' | Diğer Adaylar Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve İbrahim Öztürk de Tevfik Fikret Salanu'na geldi. Tek gelmeyen aday Yiğit Şardan

11.02' | Yiğit Şardan 8, mevcut başkan Mustafa Cengiz ise 9 numaralı sandıkta oy kullanacak. Burak Elmas, 7 numaralı sandıkta oy kullanacak. Yiğit Şardan, 8 numaralı sandıkta oy kullanacak. Metin Öztürk, 2 numaralı sandıkta oy kullanacak. İbrahim Özdemir ile Eşref Hamamcıoğlu, 3 numaralı sandıkta oy kullanacak.

11.19' | Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak genel kurula atkısıyla geldi.

11.20' | İbrahim Özdemir: "Bugün G.Saray'ın bayram günü diyebiliriz. Çok adaylı, demokratik seçimin G.Saray'a hayırlı olmasını diliyorum. Umarım seçim sonunda kazanan G.Saray olur ve el ele, seçilen adayı başkanlık koltuğuna oturturuz. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Çok heyecanlıyız. Biz yola çıktığımızda, 'Atatürk değerleriyle ve Ali Sami Yen'in çizdiği yolda yürüyeceğiz' demiştik.. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olacak. Hayırlısı olsun."

11.25' | Metin Öztürk: "Lisemizdeyiz, yuvamızdayız, çok mutluyuz. Bir Galatasaray bayramının içerisindeyiz. Kim kazanırsa kazansın Galatasaray kazanacak. Hayırlısı olsun. Seçime katılımın 4 bin kişiyi aşmasını bekliyoruz. Katılım ne kadar çok olursa Galatasaray demokrasisi, Galatasaray bayramı o kadar kuvvetli olur. Biliyorsunuz şölen hep beraber güzeldir."

Galatasaray'da kaç üye oy kullanabilir?

Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek. Oy kullanım alanları, pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek. Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Kulübünde seçimli olağan genel kurul bugün yapılacak. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde Sarı-Kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi, 15.00’te sona erecek. GS TV'den yayınlanacak seçim ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde olacak.

Galatasaray'da başkan adayları kimler, listelerinde kimler var?

Metin Öztürk:

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.









İbrahim Özdemir:

Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.









Eşref Hamamcıoğlu:

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.









Burak Elmas:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.









Yiğit Şardan:

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.







