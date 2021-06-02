(CANLI) Fransa - Galler maçı hangi kanalda?

Fransa ile Galler, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. EURO 2020'de A Milli Takım 'la beraber A Grubu'nda yer alan Gareth Bale'li Galler, turnuva öncesi moral depolamak istiyor. 6 yıl sonra davet alan ve ilk 11'de sahaya çıkan Karim Benzema'lı Fransa ise zorlu maçta rakibini eli boş göndermeyi amaçlıyor.

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Fransa - Galler maçı hangi kanalda?

Allianz Riviera'da oynanan maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetiyor. TSİ 22.05'te başlayan ve S Sport 2 ile S Sport Plus'tan naklen yayınlana maçın canlı skor takibi haberimizde.

Fransa - Galler ilk 11'ler:

Fransa: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Pogba, Tolisso, Rabiot; Griezmann; Mbappe, Benzema

Galler: Ward; Gunter, Rodon, Mepham, Roberts; Wilson, Allen, Williams, Morrell; Bale, James

Fransa'nın EURO 2020 kadrosu

Kaleci: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan

Defans: Leo Dubois, Benjamin Pavard, Kurt Zouma, Jules Kounde, Raphael Varane, Clement Lenglet, Presnel Kimpembe, Lucas Digne, Lucas Hernandez

Orta saha: N’Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko

Forvet: Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Ousmane Dembele

Galler'in EURO 2020 kadrosu

Kaleci: Adam Davies, Wayne Hennessey, Daniel Ward

Defans: James Lawrence, Chris Mepham, Chris Gunter, Connor Roberts, Joe Rodon, Rhys Norrington-Davies, Ben Cabango, Ben Davies, Neco Williams

Orta saha: Rubin Colwill, Aaron Ramsey, Joe Morrell, Ethan Ampadu, Joe Allen, Jonathan Williams, Matt Smith, Dylan Levitt, David Brooks, Harry Wilson

Forvet: Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts