CANLI / Fikret Orman konuşuyor

Beşiktaş’ın 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı başladı. Vodafone Park’ta düzenlenen toplantıya siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Kulübün borcu...

Denetleme Kurulu raporuna göre Beşiktaş'ın toplam borcu 2018 yıl sonu itibariyle 2.314.695.709 Türk Lirası olarak gerçekleşti.

Fikret Orman konuşuyor. Canlı aktarıyoruz...

Ferrari'ye bizim ödediğimiz para, bizim yönetimi almış olduğumuz borçlar arasında yoktu.

"Bilanço sistemini değiştirmeye karar verdik"

Borcu kapatmak için tekrar borçlanacaksınız. 2012 senesinde gelir gelmez bilanço sistemini değiştirmeye karar verdik. Alınan avansları borç hanesini yazdık. Ben 2005 senesinde yapmış olduğum genel kurul konuşmasında söylemiştim. İstikbale yönelik alınan senet ve paralar bir borçtur.

Demagoji yapıyorlar borcu 430 milyon lira ile aldınız diye. Borç 430 değil 581 milyon liraydı.

"Sürekli yatırım yaptık"

Biz görevi devraldığımızda 2 rakibimizin borcu bizim yarısı kadar, gelirleri bizim iki katımızdı. Stadyum projelerini bitirmişlerdi. Biz geldiğimiz günden beri Beşiktaş'ın her noktasına yatırım yaptık.

"Akademi yapacağız"

Onların statları vardı. Bizim stadımız yoktu. Biz geldiğimiz günden beri Beşiktaş'ın her noktasına yatırım yaptık. Rakiplerimizin altyapı tesisleri bitmişken bizde ise konteynırlar vardı. Sonradan yenisini yaptık, sahaları yaptık. Orman Bakanlığı'ndan izin çıkarsa, Allah izin verirse Ümraniye'ye akademi yapacağız.

"Mağazalarda ürün yoktu!"

Rakiplerimiz 400-500 bin forma satarken, bizim mağazalarda ürün yoktu. Mal alınamıyordu. Bütün konseptleri değiştirdik. Şu an Beşiktaş'ın 102 tane mağazası var.

Beşiktaş'ı 326 milyon dolar borçla aldığımızda stadımız yoktu, tesislerimiz yoktu. Rakiplerimizin vardı, bizde bir şey yoktu. Koca bir AVM yaptık.

Ben olduğum sürece Beşiktaş’ın tek bir kuruşu satılmayacak. Ben olduğum sürece Beşiktaş’ın tek bir malı satılmayacak. Beşiktaş'ın borcunu artırmak kime ne sağlayacak? Beşiktaş'ı itibarsızlaştırmaya çalıştırmak ne kazandıracak? Temlik gelirlerini de borç olarak yaz diyorlar. Buna ilkokul çocuğu güler. Örnek; ev aldım kiraya verdin kira gelirini banka borcuna temlikledin. Böyle birşey olabilir mi?

Beşiktaş'ta seçim var. Başkanı aşağıya çekmekle seçim yapılamaz. Basını yönlendirme yapmadım. Sosyal medyada hesaplar yapmadım.

Cumhurbaşkanımıza camiamız adına teşekkür ederim. Amatör şube zararlarını çıkardıkları yasa ile artık yapmıyoruz. Bir fedakarlık yapmadan, her şeyi güzellikle yapabilmek için fedakarlık lazım. Amatör şubeleri kapatacağım derken, bu yasaların çıkması için demiştim.



