CANLI | Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor

Süper Lig 2020-2021 sezonu 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fenerbahçe 11 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 23 puanla Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Fenerbahçe 11 hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 23 puanla Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybetti. Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın sadece birini kaybetti.

MİSLİ.COM'DAN CANLI BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLA...

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLA...

Maç başladı.

8' Tisserand'ın ceza alanı içine Tetteh'e yaptığı harekete hakem penaltı dedi.

9' Adem Büyük penaltıyı gole çevirdi ve Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti.

20' Tetteh'in ceza alanı içinde kafa vuruşunda Altay topu çelmeyi başardı ve skorun 2-0 olmasını engelledi.

Fenerbahçe yine haya kırıklığı yaratan oyunlarından birini oynuyor.

22' Umut Bulut Yeni Malatyaspor'u Kadıköy'de 2-0 öne geçirdi. Fenerbahçe savunması darmadağın...

Tecrübeli golcü 3 kişi arasından kafayı vurdu ve golü attı.

Fenerbahçe'nin 25 dakikada hiç isabetli şutu yok.

İki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Hadebe, Semih, Issam, Youssouf, Acquah, Adem, Kubilay, Umut, Tetteh