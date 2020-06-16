(CANLI) Fenerbahçe - Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası ayrı final rövanş maçında Fenerbahçe , Trabzonspor 'u ağırlıyor.

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Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç başladı.

6' Sörloth'un attığı golle Trabzonspor Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim Caleb Ekuban...

Rakip yarı alanının ortalarından Caleb Ekuban uzun pasla savunmanın arkasında Alexander Sörloth'u çok iyi görüyor. Ceza alanı içinde topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla şutunu çekiyor ve Serdar Aziz'e de çarpan top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşuyor.

12' Zajc'ın sağ çaprazdan güzel şutu az farkla üstten auta gitti.

İKİ TAKIMIN MAÇ KADROLARI:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Hasan Ali Kaldırım - Nabil Dirar - Serdar Aziz - Simon Falette - Tolga Ciğerci - Luiz Gustavo - Miha Zajc - Vedat Muriqi - Deniz Türüç - Garry Rodrigues

Yedekler

Harun Tekin - Murat Sağlam - Ömer Faruk Beyaz - Jailson - Ferdi Kadıoğlu - Tolgay Arslan - Mehmet Ekici - Emre Belözoğlu - Mevlüt Erdinç -Allahyar Sayyadmanesh

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır - Filip Novak - Joao Pereira - Gaston Campi - Majid Hosseini - Abdulkadir Parmak - Abdülkadir Ömür - Anthony Nwakaeme - Badou Ndiaye - Caleb Ekuban - Alexander Sörloth

Yedekler

Erce Kardeşler - Hüseyin Türkmen - Manuel Da Costa - Manoel Messias - Serkan Asan - Abdurrahim Dursun - Taha Tunç - Doğan Erdoğan - Bilal Başacıkoğlu - Koray Kılınç