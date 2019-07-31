(CANLI) Fenerbahçe - Real Madrid

AUDI Cup'ta Bayern Münih karşısında farklı mağlubiyet alan ve taraftarını üzen Fenerbahçe, bir başka dünya devi Real Madrid karşısında...

Teknik direktör Ersun Yanal, Real Madrid karşısında düne oranla farklı bir 11 tercihinde bulundu ve bazı genç oyunculara şans verdi. Kaleci Altay, Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam gibi isimler maça ilk 11'de başlıyor.

Mücadele başladı.

6' Fenerbahçe Garry Rodrigues'in golüyle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti.

Pas Kruse'den...

8' Fenerbahçe yine tehlikeli geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Vedat Muriç'in şutu çizgiden çıktı.

10' Fenerbahçe dalga dalga geliyor. Ozan Tufan'ın uzaktan şutunu kaleci Keylor Navas çeldi.

12' Real Madrid Benzema'nın golüyle beraberliği yakaladı. Diego Reyes'ten büyük hata...

Sağ kanattan Vibicius Junior'un ortasında Diego Reyes topa vuramadı, bomboş kalan benzema golü attı.

14' Benzema sol çaprazda ceza alanında kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Fransız forvetin şutunu Altay çıkardı. Bravo Altay...

İşte iki takımın ilk 11'leri:

Fenerbahçe:

Altay, Murat, Reyes, Jailson, Dirar, Alper, Ozan, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Muriqi

Real Madrid:

Keylor Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Odriozola, Valverde, Isco, Kroos, Hazard, Vinicius Jr, Benzema

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