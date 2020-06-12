Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27. hafta maçında Fenerbahçe yeni teknik direktörü Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçına çıktı. Süper Lig'de son çıktığı 7 maçı da kazanamayan Fenerbahçe seyircisiz oynanacak maçta Kayserispor'u yenerek kalan haftalarda moralli bir şekilde yoluna devam etme amacında. Sarı Lacivertli ekipte hafif sakatlığı bulunan Vedat Muriç ve Emre Belözoğlu yedek kulübesinde oturuyor. Sarı Kanarya'nın gol umudu ise Mevlüt Erdinç. Düşme potasında yer alan Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanında kazanmak istiyor.

Maç fırtına gibi başladı. Mücadelenin henüz 23. saniyesinde Fenerbahçe ilk gole çok yaklaştı. Kayserispor savunmasının hatasıyla ceza sahasına giren Ozan Tufan'ın şutu az farkla auta çıktı.

Kırmızı kart!

Maçın 12. dakikasında Ozan Tufan, Djedje’ye yaptığı hareket sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceledi. Görüntülerin incelenmesi sırasında saha içerisinde bulunan Ozan ile yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu, hakeme sert şekilde tepkilerini sürdürdü. Pozisyonu inceleyen mücadelenin hakemi, Ozan’ın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a Ozan Tufan'ın oyundan atılması ile alakalı tepki gösterdi.

19.dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Garry Rodrigues uygun durumda vuruşunu yaptı top üstten auta gitti.

24.dakikada Kayserispor etkili geldi. Savunamın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kravets vurdu top kalecide kaldı.

34. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Kayserispor'da Kravets'in ceza sahası içinde çektiği şutunu kaleci Altay ayaklarıyla kornere çelmişti ama öncesinde maçın hakemi Kravets'in Dirar'a faul yaptığına karar verdi. Fenerbahçe kale vuruşuyla oyuna yeniden başlayacak.

Fenerbahçe direği geçemiyor

46. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından altı pasın sağ çaprazında topla buluşan Mevlüt'ün vuruşu direkten geri döndü. 47. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu önce kaleci Lung çeldi, ardından top üst direkten geri geldi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Mensah'tan harika gol!

İlk gol geldi. 59. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bernard Mensah, topu tam 90'a gönderdi. Altay Bayındır'ın uzanamadığı top ağlarla buluştu ve Kayserispor, Kadıköy'de 1-0 öne geçti.

Golün ardından hamlesini yapan Tahir Karapınar, 63. dakikada Ferdi'nin yerine Vedat Muriç'i oyuna sürdü.

72. dakikada Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in yerine Miha Zajc oyuna girdi.

75. dakikada Kayserispor, 2. gole çok yaklaştı. Djedje'nin ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

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Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.

Fenerbahçe - Kayserispor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Serdar, Deniz Türüç, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt

Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets



